Ефимов: в Москве выставили на торги право на КРТ промзоны "Прожектор"

15:49 25.05.2026 (обновлено: 17:42 25.05.2026)
Ефимов: в Москве выставили на торги право на КРТ бывшей промзоны "Прожектор"

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. В Москве выставили на торги право комплексного развития территорий (КРТ) в бывшей промзоне "Прожектор" в районе Перово, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он уточнил, что одна из площадок КРТ находится между улицами 1-я Владимирская, Плеханова и Зеленым проспектом, а вторая – на улицах Электродная и Плеханова.
"Инвесторам предстоит реализовать два проекта КРТ площадью 16,9 и 11,74 гектара. В рамках одного из них построят около 363 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе объекты здравоохранения и образования. В рамках другого проекта возведут более 321 тысячи квадратных метров недвижимости, 40 тысяч квадратных метров из них займут объекты социальной и развлекательной инфраструктуры", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, реализация этих двух проектов обеспечит создание в городе свыше 2 тысяч рабочих мест.
В том числе, как указывается в пресс-релизе, в рамках одного из них возведут поликлинику и крупный образовательный объект.
В сообщении уточняется, что торги по двум площадкам состоятся 6 июля, прием заявок на участие в них завершится 26 июня.
В настоящий момент в столице на разных этапах проработки и реализации насчитывается 421 проект КРТ, предполагающий редевелопмент более 4,5 тысячи гектаров земли.
 
