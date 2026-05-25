ВОЗ ожидает выявления новых случаев Эболы в ближайшие дни

ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Число предполагаемых смертей от Эболы в Демократической Республике Конго выросло до 220, при этом их количество продолжит расти, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На данный момент в ДРК подтвержден 101 случай заболевания, включая 10 подтвержденных летальных исходов. Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас зарегистрировано более 900 предполагаемых случаев и 220 предполагаемых летальных исходов", - написал он в соцсети Х

Он напомнил, что в соседней Уганде зарегистрированы два дополнительных подтвержденных случая среди медицинских работников, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло семи.

"Мы продолжаем наращивать меры реагирования совместно с нашими партнерами и ожидаем выявления новых случаев в ближайшие дни и недели", - отметил он.

Во вторник глава ВОЗ направится с визитом в ДРК.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.