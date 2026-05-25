ВОЗ ожидает выявления новых случаев Эболы в ближайшие дни

ЖЕНЕВА, 25 мая - РИА Новости. Число предполагаемых смертей от Эболы в Демократической Республике Конго выросло до 220, при этом их количество продолжит расти, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"На данный момент в ДРК подтвержден 101 случай заболевания, включая 10 подтвержденных летальных исходов. Но мы знаем, что эпидемия в ДРК гораздо масштабнее. Сейчас зарегистрировано более 900 предполагаемых случаев и 220 предполагаемых летальных исходов", - написал он в соцсети Х.
Он напомнил, что в соседней Уганде зарегистрированы два дополнительных подтвержденных случая среди медицинских работников, в результате чего общее число подтвержденных случаев достигло семи.
"Мы продолжаем наращивать меры реагирования совместно с нашими партнерами и ожидаем выявления новых случаев в ближайшие дни и недели", - отметил он.
Во вторник глава ВОЗ направится с визитом в ДРК.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила спровоцированную вирусом Бундибугио вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.
