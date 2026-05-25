Врач описала первые симптомы лихорадки Эбола
03:56 25.05.2026 (обновлено: 09:49 25.05.2026)
Врач описала первые симптомы лихорадки Эбола

© REUTERS / Zohra Bensemra
Центр лечения Эболы в Конго. Архивное фото
  • Первые симптомы лихорадки Эбола схожи с обычным гриппом, рассказала врач-инфекционист Юлия Минакова.
  • Затем присоединяется геморрагический синдром. Изначально это какие-то подкожные кровоизлияния, а затем уже внутренние кровотечения.
НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Первые симптомы лихорадки Эбола схожи с обычным гриппом, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.
"Изначально могут быть проявления сходные достаточно с гриппом, может быть лихорадка. Затем присоединяется геморрагический синдром. Изначально это какие-то подкожные кровоизлияния, а затем уже внутренние кровотечения – кишечные, маточные кровотечения с развитием ДВС-синдрома", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что заболевание протекает достаточно тяжело и нередко приводит к летальному исходу.
"Возбудитель лихорадки Эбола передаётся при контакте с биологическими жидкостями зараженного человека", - сообщила Минакова.
Всемирная организация здравоохранения 24 мая объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
