Джокович вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 в пользу посеянного под третьим номером Джоковича. Мпетши-Перрикар занимает 83-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.