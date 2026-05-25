Джокович вышел во второй круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сербский теннисист Новак Джокович обыграл Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге Открытого чемпионата Франции.
- Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 в пользу Джоковича, который в следующем круге сыграет с французом Валантеном Руайе.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл француза Джованни Мпетши-Перрикара в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 в пользу посеянного под третьим номером Джоковича. Мпетши-Перрикар занимает 83-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 2 часа 50 минут.
Roland Garros ATP
24 мая 2026 • начало в 21:30
Завершен
1 : 37:55:71:64:6
В следующем круге Джокович сыграет с французом Валантеном Руайе.