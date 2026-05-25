Автобус с 30 иностранцами, попавший в ДТП в Нижегородской области

© Соцсети

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП.

Водитель врезался во впереди идущую "газель" и опрокинул автобус.

Пассажиры не пострадали.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Автобус, в котором ехали три десятка иностранцев, попал в ДТП в Нижегородской области, сообщил региональный главк МВД.

"По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего 30 иностранных граждан в Казань , не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля "газель", совершил с ним столкновение с последующим опрокидыванием", — говорится в релизе

Авария произошла примерно в 8:10 на 563-м километре автодороги М-12 "Восток". Водитель получил незначительные травмы, повреждены также машины.

Среди пассажиров пострадавших нет, они ждут резервный автобус.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и управления по вопросам миграции.