В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП
11:09 25.05.2026 (обновлено: 15:23 25.05.2026)
В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП

В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП, пострадавших нет

Автобус с 30 иностранцами, попавший в ДТП в Нижегородской области
Автобус с 30 иностранцами, попавший в ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Соцсети
Автобус с 30 иностранцами, попавший в ДТП в Нижегородской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП.
  • Водитель врезался во впереди идущую "газель" и опрокинул автобус.
  • Пассажиры не пострадали.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Автобус, в котором ехали три десятка иностранцев, попал в ДТП в Нижегородской области, сообщил региональный главк МВД.
"По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего 30 иностранных граждан в Казань, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля "газель", совершил с ним столкновение с последующим опрокидыванием", — говорится в релизе.
Авария произошла примерно в 8:10 на 563-м километре автодороги М-12 "Восток". Водитель получил незначительные травмы, повреждены также машины.
Среди пассажиров пострадавших нет, они ждут резервный автобус.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и управления по вопросам миграции.
Водителю грозит административная ответственность по статье "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".
