В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Автобус, в котором ехали три десятка иностранцев, попал в ДТП в Нижегородской области, сообщил региональный главк МВД.
Авария произошла примерно в 8:10 на 563-м километре автодороги М-12 "Восток". Водитель получил незначительные травмы, повреждены также машины.
Среди пассажиров пострадавших нет, они ждут резервный автобус.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и управления по вопросам миграции.
Водителю грозит административная ответственность по статье "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".