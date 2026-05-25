Число пострадавших в ДТП в Подмосковье выросло до 19

09:45 25.05.2026 (обновлено: 10:13 25.05.2026)
Число пострадавших в ДТП с 13 машинами в Подмосковье выросло до 19

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramПоследствия массовой аварии в Пушкино Московской области. 24 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с участием 13 машин на Ярославском шоссе в Подмосковье погиб один человек.
  • Пострадали 19 человек, среди них четверо детей.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Один человек погиб, пострадали, по уточненной информации, 19, среди них четыре ребенка, в результате воскресного ДТП с участием 13 машин на Ярославском шоссе в подмосковном округе Пушкино, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В ДТП с 13 автомобилями в Московской области, по уточненной информации, пострадали 19 человек, из них четверо - дети. Погиб один человек", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД по Московской области, в воскресенье днем на 44-м километре дороги М-8 "Холмогоры" в сторону области произошло ДТП с участием 13 автомобилей, погиб один человек и пострадали шестеро. Предварительно, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 автомобилями.
