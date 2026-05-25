Число пострадавших в ДТП в Подмосковье выросло до 19

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Один человек погиб, пострадали, по уточненной информации, 19, среди них четыре ребенка, в результате воскресного ДТП с участием 13 машин на Ярославском шоссе в подмосковном округе Пушкино, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По данным ГУМВД по Московской области, в воскресенье днем на 44-м километре дороги М-8 "Холмогоры" в сторону области произошло ДТП с участием 13 автомобилей, погиб один человек и пострадали шестеро. Предварительно, мужчина за рулем грузовика с полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с 12 автомобилями.