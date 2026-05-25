"Нагло натянули победу": Дрозд в шоке от судейства боя Усика

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Григорий Дрозд заявил РИА Новости, что судьи бессовестно присудили победу украинцу Александру Усику в бою с нидерландцем Рико Верхувеном.
Поединок за пояс WBC в тяжелом весе между Усиком и кикбоксером Верхувеном состоялся в субботу на территории комплекса пирамид в Гизе (Египет) и завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. Как следует из записок судей, по итогам десяти раундов Усик проигрывал по очкам: двое арбитров зафиксировали равный счет (95-95), один отдавал нидерландцу преимущество в один раунд (96-94). Перед остановкой боя в 11-м раунде Усик отправил Верхувена в нокдаун, позднее рефери остановил поединок одновременно со звуком гонга. В этот момент нидерландский спортсмен находился на ногах. Позднее Верхувен заявил, что подал официальный протест на остановку боя.
"Конечно, Верхувен вел в счете по ходу боя. И даже независимый судья, очки которого выводились в прямом эфире во время поединка, из 10 раундов только два отдавал Усику. Как и практически все специалисты, которые смотрели бой. А боковые судьи, которые сидели у ринга, увидели две ничьи, что очень странно. Они просто бессовестно натянули победу Усику. Это наглые люди, которые тянули Усика и которым плевать на спорт, на бокс и на честность", - сказал Дрозд.
На счету 39-летнего Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. Украинец в ноябре освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом он владеет титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF).
Верхувену 37 лет. Для нидерландца, специализирующегося в кикбоксинге, это был второй в карьере поединок по правилам профессионального бокса. В первом он в 2015 году победил венгра Яноша Финферу. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона кикбоксерского промоушена Glory в тяжелом весе, которым владел с 2014 года.