В Запорожской области дрон ударил по автомобилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области дрон ВСУ ударил по гражданской машине.
- Тяжелые ранения получили мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения.
- Семья ехала за цветами на последний звонок.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по гражданской машине в Запорожской области, тяжелые ранения получили мужчина и его дочь, семья ехала за цветами на последний звонок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автомобиль на автодороге между городом Днепрорудное и пгт Веселое, вблизи села Видножино, тяжелые ранения получили двое — мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ целенаправленно били по гражданской машине.
"Семья ехала за цветами для дочери — готовились к последнему звонку. Состояние обоих пострадавших стабильно тяжелое. Врачи делают все возможное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - заверил губернатор.