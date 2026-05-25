13:55 25.05.2026
В Запорожской области дрон ударил по автомобилю

В Запорожской области при атаке дрона ВСУ пострадали мужчина и его дочь

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области дрон ВСУ ударил по гражданской машине.
  • Тяжелые ранения получили мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения.
  • Семья ехала за цветами на последний звонок.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по гражданской машине в Запорожской области, тяжелые ранения получили мужчина и его дочь, семья ехала за цветами на последний звонок, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате целенаправленной атаки БПЛА на гражданский автомобиль на автодороге между городом Днепрорудное и пгт Веселое, вблизи села Видножино, тяжелые ранения получили двое — мужчина 1980 года рождения и его дочь 2008 года рождения", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ целенаправленно били по гражданской машине.
"Семья ехала за цветами для дочери — готовились к последнему звонку. Состояние обоих пострадавших стабильно тяжелое. Врачи делают все возможное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - заверил губернатор.
