19:18 25.05.2026
В Липецкой области девять добровольцев помогали найти пропавших отца и сына

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Липецкой области девять добровольцев помогали поисковому отряду «ЛизаАлерт» искать пропавших отца и сына.
  • Следователи установили, что отец с сыном не добрались домой из Липецка и перестали выходить на связь.
  • В лесу в Лебедянском округе найдено тело отца с признаками насильственной смерти, возбуждено уголовное дело.
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Девять добровольцев помогали 23 добровольцам поискового спасательного отряда "ЛизаАлерт" Липецкой области с поисками без вести пропавших отца и сына, сообщили РИА Новости в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
"Двадцать три человека добровольцев поискового спасательного отряда "ЛизаАлерт" Липецкой области участвовали в поисково-спасательных работах. И это было действительно приятно, если не обстоятельства, девять человек пришли на помощь. Просто приехали, звонили, говорят "мама, хотим помочь". Это были и мама с сыном…, и девочки местные из соседних городочков… Это было прям единение", — сказала инфорг отряда "ЛизаАлерт" Липецкой области Виктория.
Следователи установили, что в пятницу отец с сыном возвращался на автомобиле из Липецка. Однако, домой они не добрались и перестали выходить на связь. После этого родственники обратились за помощью к правоохранителям. Правоохранители в лесу в Лебедянском округе нашли автомобиль, рядом тело отца с признаками насильственной смерти. Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
