ВС России освободили Добропасово в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы "Востока" взяли под контроль Добропасово в Днепропетровской области.
- Это село представляло собой крупный узел обороны украинских войск.
- Его освобождение поможет дальнейшему продвижению ВС России на север.
- За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили более 275 военных, три ББМ и шесть автомобилей.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Добропасово в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение Добропасово — важный шаг для дальнейших наступательных действий на северном направлении", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Добропасово в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Добропасово в Днепропетровской области
Там уточнили, что село брали подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.
Также бойцы нанесли поражение живой силе противника в районе населенных пунктов Васильковка, Гавриловка, Диброва, Егоровка, Маломихайловка и Широкое в Днепропетровской области, а также у Любицкого и Лесного в Запорожской области.
За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили более 275 боевиков, три ББМ и шесть автомобилей, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18