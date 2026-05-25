ВС России освободили Добропасово в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 25.05.2026 (обновлено: 16:21 25.05.2026)
ВС России освободили Добропасово в Днепропетровской области

Группировка "Восток" освободила Добропасово в Днепропетровской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы "Востока" взяли под контроль Добропасово в Днепропетровской области.
  • Это село представляло собой крупный узел обороны украинских войск.
  • Его освобождение поможет дальнейшему продвижению ВС России на север.
  • За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили более 275 военных, три ББМ и шесть автомобилей.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Добропасово в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение Добропасово — важный шаг для дальнейших наступательных действий на северном направлении", — заявили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Добропасово в Днепропетровской области
Там уточнили, что село брали подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.
Также бойцы нанесли поражение живой силе противника в районе населенных пунктов Васильковка, Гавриловка, Диброва, Егоровка, Маломихайловка и Широкое в Днепропетровской области, а также у Любицкого и Лесного в Запорожской области.
За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили более 275 боевиков, три ББМ и шесть автомобилей, добавили в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская область
 
 
