Специальная военная операция на Украине
 
15:49 25.05.2026 (обновлено: 15:58 25.05.2026)
Минобороны рассказало, к чему приведет освобождение Добропасово

МО РФ: освобождение Добропасово важно для наступления "Востока" на север

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Добропасово в Днепропетровской области важно для дальнейших наступательных действий группировки "Восток" в северном направлении, заявили в Минобороны РФ.
Об освобождении Добропасово ведомство сообщило в понедельник.
"Населенный пункт представлял собой крупный узел обороны украинских формирований. Освобождение Добропасово — важный шаг для дальнейших наступательных действий в северном направлении наших штурмовых подразделений", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
В МО РФ уточнили, что населенный пункт освобождали подразделения 36-й мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии.
