Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Днепропетровска прогремели взрывы.
- В Днепропетровской области и еще восьми областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в пригороде Днепропетровска на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В пригороде Днепропетровска слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в девяти областях Украины, в том числе Днепропетровской, звучит сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18