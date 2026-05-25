Посол России оценил перспективы восстановления отношений с Новой Зеландией - РИА Новости, 25.05.2026
06:23 25.05.2026
Посол России оценил перспективы восстановления отношений с Новой Зеландией

Посол Кранс: отношения России и Новой Зеландии фактически обнулены

© Фото предоставлено посольством России в Новой Зеландии
Посол России в Новой Зеландии Станислав Кранс
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перспектива восстановления нормальных отношений России с Новой Зеландией пока не просматривается, заявил посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
  • Посол отметил, что из-за политики Новой Зеландии отношения между странами фактически обнулены, начиная с 2014 года.
  • Дипломат считает, что точки невозврата в межгосударственных отношениях не бывает, но на данном этапе восстановление отношений не предвидится.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Перспектива восстановления нормальных отношений России с Новой Зеландией пока не просматривается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
"Из-за недальновидной политики Новой Зеландии наши отношения сейчас фактически обнулены. Эта тенденция началась еще в 2014 году, после крымских событий. С начала 2022 года двусторонние контакты практически свелись к нулю, и теперь ничего не происходит", - отметил он.
Дипломат при этом выразил мнение, что точки невозврата в межгосударственных отношениях не бывает.
"Может уйти год, десять лет или век на то, чтобы они восстановились. Но на данном этапе перспектива восстановления нормальных отношений с Новой Зеландией не просматривается", - сказал Кранс.
