Посол России оценил перспективы восстановления отношений с Новой Зеландией

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Перспектива восстановления нормальных отношений России с Новой Зеландией пока не просматривается, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.

Дипломат при этом выразил мнение, что точки невозврата в межгосударственных отношениях не бывает.

"Может уйти год, десять лет или век на то, чтобы они восстановились. Но на данном этапе перспектива восстановления нормальных отношений с Новой Зеландией не просматривается", - сказал Кранс.