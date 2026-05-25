МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва и Киев ведут диппереписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины", — сказал он.
Дипломат также выразил признательность белорусским союзникам и коллегам из других государства за предоставляемые услуги.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Представитель Кремля предупредил, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным.