Россия и Украина ведут диппереписку через Минск, заявили в МИД
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 25.05.2026 (обновлено: 08:35 25.05.2026)
Россия и Украина ведут диппереписку через Минск, заявили в МИД

Полищук: Россия и Украина ведут диппереписку по консульским вопросам через Минск

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина ведут дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Минск.
  • По словам директора Второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука, посольство Украины в Минске задействовано в этой переписке.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва и Киев ведут диппереписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"По правовым и консульским вопросам дипломатическая переписка ведется в основном через Минск, где работает посольство Украины", — сказал он.
Дипломат также выразил признательность белорусским союзникам и коллегам из других государства за предоставляемые услуги.
Ранее в беседе с агентством Полищук сообщил, что контакты между Россией и Украиной на рабочем уровне сохраняются. В частности, продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших, пояснил он.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, киевский режим должен начать договариваться. Представитель Кремля предупредил, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере ухудшения ее положения на фронте, а продолжение конфликта стало для постсоветской страны бессмысленным и опасным.
