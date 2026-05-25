Россия и Украина ведут диппереписку через Минск, заявили в МИД

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва и Киев ведут диппереписку по правовым и консульским вопросам через Минск, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат также выразил признательность белорусским союзникам и коллегам из других государства за предоставляемые услуги.