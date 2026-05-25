Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию - РИА Новости Спорт, 25.05.2026
17.03.2022
11:56 25.05.2026 (обновлено: 12:26 25.05.2026)
Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию состоится в Челябинске

  • Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске.
  • Челябинск примет чемпионат России в пятый раз.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2026/27 состоится в Челябинске, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Челябинск примет чемпионат России в пятый раз. Ранее соревнования в городе проводились в сезонах-1992/93, 2016/17, 2020/21, 2023/24. Кроме того, в марте 2026 года на ледовой арене "Трактор" состоялся Финал Гран-при России.
Прошлый чемпионат России прошел с 17 по 22 декабря в Санкт-Петербурге. В мужском одиночном катании впервые победил Петр Гуменник, у женщин победу одержала Аделия Петросян. В соревнованиях спортивных пар золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин.
