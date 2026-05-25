Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию

- Челябинск примет чемпионат России в пятый раз.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Чемпионат России по фигурному катанию сезона-2026/27 состоится в Челябинске, сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Прошлый чемпионат России прошел с 17 по 22 декабря в Санкт-Петербурге. В мужском одиночном катании впервые победил Петр Гуменник, у женщин победу одержала Аделия Петросян. В соревнованиях спортивных пар золото завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин.