В Чехии ужесточили условия пребывания украинцев в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство Чехии одобрило поправки к законодательству, ужесточающие условия предоставления статуса временной защиты украинским беженцам.
- Украинцы, получившие временную защиту, должны будут иметь работу, вести собственный бизнес или быть зарегистрированы в бюро по трудоустройству, а также находиться в Чехии не менее 16 дней в месяце.
- Временная защита перестанет действовать для лиц, находящихся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней, а также в случае их уголовной или административной высылки.
ПРАГА, 25 мая – РИА Новости. Кабмин Чехии направил в понедельник в Палату депутатов парламента поправки к законодательству, ужесточающие условия предоставления статуса временной защиты находящимся в республике украинским беженцам, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на материалы заседания правительства.
"Премьер Андрей Бабиш сообщил в понедельник журналистам, что правительство одобрило предложенные МВД республики поправки к законодательству, касающиеся условий пребывания украинских беженцев в стране. Согласно предложению МВД, лица, получившие так называемую временную защиту, то есть в основном беженцы с Украины, подающие заявку на гуманитарные льготы, должны будут иметь работу, вести собственный бизнес или быть зарегистрированы в бюро по трудоустройству. Они также должны будут находиться в Чехии не менее 16 дней в месяце. Эти условия не будут распространяться на детей, студентов и пенсионеров", - говорится в сообщении.
По данным на минувшую пятницу, в Чехии зарегистрировано более 386 тысяч украинцев, нуждающихся во временной защите.
Как сообщил журналистам глава МВД Лубомир Метнар, поправки к законодательству являются реакцией на опыт последних лет и на текущую ситуацию с безопасностью в Европе. По его словам, цель изменений состоит в том, чтобы иметь четкие правила пребывания иностранцев в Чехии и инструменты против злоупотреблений системой. Установление минимального срока физического проживания в республике призвано предотвратить любые злоупотребления гуманитарными льготами.
По словам Метнара, в марте статус временной защиты получили около 90 тысяч беженцев с Украины. При этом было возбуждено 40 новых уголовных дел по злоупотреблениям льготами.
Временная защита беженцев с Украины в будущем перестанет действовать для лиц, находящихся за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Она также прекратит действовать для беженцев в случае их уголовной или административной высылки. МВД также больше не будет выдавать иностранцам с временной защитой проездные удостоверения личности и загранпаспорта, что ранее было возможно, если существовали доказательства, что человек не мог получить проездные документы в соответствующих органах своей страны.
