В Астраханской области в подворье монастыря произошла вспышка бруцеллеза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Семь церковнослужителей и прихожан одного из монастырей Астраханской области заболели бруцеллезом, сообщило управление Роспотребнадзора региона.
"Специалисты управления Роспотребнадзора по Астраханской области проводят эпидрасследование в связи с выявлением семи случаев бруцеллеза среди церковнослужителей и прихожан одного из монастырей региона", - говорится в сообщении ведомства.
Все заболевшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь, добавил Роспотребнадзор.
Бруцеллез - инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, передающееся от больных животных. От человека к человеку инфекция не передается. Основные источники бруцеллезной инфекции для человека - сельскохозяйственные животные: овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.
21 августа 2025, 03:37