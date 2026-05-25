В Астраханской области в подворье монастыря произошла вспышка бруцеллеза - РИА Новости, 25.05.2026
20:31 25.05.2026
В Астраханской области в подворье монастыря произошла вспышка бруцеллеза

В Астраханской области 7 церковнослужителей заболели бруцеллезом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астраханской области семь церковнослужителей и прихожан монастыря заболели бруцеллезом.
  • Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидрасследование в связи с выявлением случаев заболевания.
  • Все заболевшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Семь церковнослужителей и прихожан одного из монастырей Астраханской области заболели бруцеллезом, сообщило управление Роспотребнадзора региона.
"Специалисты управления Роспотребнадзора по Астраханской области проводят эпидрасследование в связи с выявлением семи случаев бруцеллеза среди церковнослужителей и прихожан одного из монастырей региона", - говорится в сообщении ведомства.
Все заболевшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь, добавил Роспотребнадзор.
Бруцеллез - инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, передающееся от больных животных. От человека к человеку инфекция не передается. Основные источники бруцеллезной инфекции для человека - сельскохозяйственные животные: овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.
ПроисшествияАстраханская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
