В Астраханской области в подворье монастыря произошла вспышка бруцеллеза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая - РИА Новости. Семь церковнослужителей и прихожан одного из монастырей Астраханской области заболели бруцеллезом, сообщило управление Роспотребнадзора региона.

Все заболевшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь, добавил Роспотребнадзор.

Бруцеллез - инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella, передающееся от больных животных. От человека к человеку инфекция не передается. Основные источники бруцеллезной инфекции для человека - сельскохозяйственные животные: овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.