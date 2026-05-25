Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на борту главы МО Британии начались радиопомехи у российской границы - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 25.05.2026 (обновлено: 13:23 25.05.2026)
СМИ: на борту главы МО Британии начались радиопомехи у российской границы

Times: на борту главы МО Британии начались радиопомехи при пролете у границ РФ

© Фото : PO Phot Rory Arnold / UK MOD Crown Copyright 2026Министр обороны Британии Джон Хили в Таллине, Эстония
Министр обороны Британии Джон Хили в Таллине, Эстония - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : PO Phot Rory Arnold / UK MOD Crown Copyright 2026
Министр обороны Британии Джон Хили в Таллине, Эстония
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На борту министра обороны Британии Джона Хили начались радиопомехи, когда он находился у российской границы, пишет Times.
  • GPS-навигация не работала в течение всего пути, пилотам пришлось использовать инерциальную навигационную систему.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На борту министра обороны Британии Джона Хили начались радиопомехи, когда он находился у российской границы, пишет газета Times.
"Хили возвращался после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал его самолета пропал", — говорится в статье со ссылкой на военный источник.
GPS-навигация не работала в течение всего пути — около трех часов. Для ее восстановления необходимо перезагрузить оборудование, но сделать это в полете невозможно. Пилотам пришлось использовать ИНС, отмечается в публикации.
На борту вместе с Хили находились военные и политические советники, генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.
Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса
13 мая, 15:48
 
В миреЭстонияВеликобританияРоссияДжон ХилиGPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала