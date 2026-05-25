СМИ: на борту главы МО Британии начались радиопомехи у российской границы

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. На борту министра обороны Британии Джона Хили начались радиопомехи, когда он находился у российской границы, пишет газета Times.
GPS-навигация не работала в течение всего пути — около трех часов. Для ее восстановления необходимо перезагрузить оборудование, но сделать это в полете невозможно. Пилотам пришлось использовать ИНС, отмечается в публикации.
На борту вместе с Хили находились военные и политические советники, генерал-лейтенант, два фотографа и журналист Times.