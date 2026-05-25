В Курской области за сутки сбили 101 украинский БПЛА

КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Сто один украинский беспилотник различного типа сбит над Курской областью за прошедшие сутки, 108 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.