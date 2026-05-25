В Курской области за сутки сбили 101 украинский БПЛА

КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Сто один украинский беспилотник различного типа сбит над Курской областью за прошедшие сутки, 108 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 24 мая до 09.00 25 мая сбит 101 вражеский беспилотник различного типа. 108 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что 17 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Погибших и пострадавших нет, отметил губернатор.
