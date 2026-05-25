Белоусов вручил ордена соединениям группировки "Восток" - РИА Новости, 25.05.2026
Специальная военная операция на Украине
08:55 25.05.2026 (обновлено: 12:04 25.05.2026)
Белоусов вручил ордена соединениям группировки "Восток"

Белоусов вручил ордена Суворова и Жукова соединениям группировки "Восток"

© Фото : Минобороны РоссииМинистр обороны РФ Андрей Белоусов во время инспекции группировки войск "Восток"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время инспекции группировки войск Восток - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Минобороны России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время инспекции группировки войск "Восток"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Андрей Белоусов вручил ордена соединениям группировки "Восток".
  • Два соединения группировки "Восток" были удостоены ордена Суворова, а одно — ордена Жукова.
  • Ордена вручены за массовый героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил два ордена Суворова и орден Жукова соединениям группировки "Восток", военнослужащие которых в ходе СВО проявили массовый героизм, отвагу и самоотверженность, сообщили в Минобороны РФ.
"В завершение работы Андрей Белоусов провел торжественную церемонию вручения орденов трем соединениям группировки войск "Восток" за массовый героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается что два соединения были удостоены ордена Суворова, а одно ордена Жукова.
Также Белоусов вручил высокие государственные награды военнослужащим группировки.
