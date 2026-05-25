Белоусов поручил интегрировать новые виды БПЛА в группировке "Восток"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов поручил интегрировать новые виды БПЛА-перехватчиков в программный комплекс группировки "Восток", сообщает Минобороны России.
Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.
"По итогам заслушивания Андрей Белоусов дал поручение интегрировать в единый программно-аппаратный комплекс новые виды БПЛА-перехватчиков для повышения автоматизации процесса и повышения эффективности борьбы с дронами самолетного типа", — говорится в сообщении.