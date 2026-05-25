В Белгороде более 35 тысяч человек остаются без света и воды после обстрела

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Свыше 35 тысяч жителей остаются без электричества и водоснабжения в результате ракетных обстрелов Белгорода, восстановительные работы ведутся непрерывно, заявил врио губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона подчеркнул, что аварийные бригады весь день оперативно устраняют последствия атак, работы идут непрерывно, а о выполненных задачах ему докладывают ежечасно.

Шуваев добавил, что больницы, школы и детсады сразу были запитаны от резервных источников, они работают в штатном режиме, также проводится комплексная диагностика сетей, после которой станут известны точные сроки полного восстановления электричества, при этом из-за нанесенного ущерба в ближайшие сутки возможны сбои и перебои в электроснабжении.