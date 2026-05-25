14:39 25.05.2026
В Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Дубовое Белгородской области женщина получила акубаротравму при детонации беспилотника ВСУ.
  • В Грайворонском округе FPV-дрон пробил кровлю социального объекта в селе Гора-Подол, а в городе Грайворон повреждены остекление административного здания, две квартиры в многоэтажке и автомобиль.
  • В Шебекинском округе дрон ударил по машине в районе села Большое Городище, а в Краснояружском округе атака FPV-дрона на соцобъект в поселке Красная Яруга повредила кровлю и фасад.
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Женщина в поселке Дубовое Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ получила акубаротравму, от госпитализации она отказалась, сообщили в оперштабе региона.
"В поселке Дубовое Белгородского округа при детонации беспилотника женщина получила акубаротравму. Бригада СМП оказала пострадавшей необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, по данным ведомства, в Грайворонском округе FPV-дрон пробил кровлю социального объекта в селе Гора-Подол, в городе Грайворон при детонации дрона повреждены остекление административного здания, две квартиры в многоэтажке и автомобиль.
В Шебекинском округе в районе села Большое Городище дрон ударил по машине, в Краснояружском округе атака FPV-дрона на соцобъект в поселке Красная Яруга повредила кровлю и фасад, добавили в оперштабе.
