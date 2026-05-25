В Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Женщина в поселке Дубовое Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ получила акубаротравму, от госпитализации она отказалась, сообщили в оперштабе региона.

В Шебекинском округе в районе села Большое Городище дрон ударил по машине, в Краснояружском округе атака FPV-дрона на соцобъект в поселке Красная Яруга повредила кровлю и фасад, добавили в оперштабе.