В Белгородской области женщина пострадала при детонации дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Женщина в поселке Дубовое Белгородской области при детонации беспилотника ВСУ получила акубаротравму, от госпитализации она отказалась, сообщили в оперштабе региона.
"В поселке Дубовое Белгородского округа при детонации беспилотника женщина получила акубаротравму. Бригада СМП оказала пострадавшей необходимую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Кроме того, по данным ведомства, в Грайворонском округе FPV-дрон пробил кровлю социального объекта в селе Гора-Подол, в городе Грайворон при детонации дрона повреждены остекление административного здания, две квартиры в многоэтажке и автомобиль.
В Шебекинском округе в районе села Большое Городище дрон ударил по машине, в Краснояружском округе атака FPV-дрона на соцобъект в поселке Красная Яруга повредила кровлю и фасад, добавили в оперштабе.
22 июня 2022, 17:18