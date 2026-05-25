При обстрелах Белгорода и Белгородского округа пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.05.2026
06:44 25.05.2026 (обновлено: 07:21 25.05.2026)
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода и Белгородского округа, сообщает региональный оперштаб.
Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу.
"Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба на платформе "Макс".
Глава города Валентин Демидов уточнил, что пострадал охранник, находившийся во время атаки в офисном здании, его госпитализировали.
"Охранник, находившийся во время атаки в офисном здании, получил акубаротравму и ссадины головы. Он госпитализирован в городскую больницу №2", - написал Демидов в Telegram-канале.
Он добавил, что стало известно о повреждении остекления в двух многоквартирных домах и двух автомобилях, а школы и детские сады, попавшие в зону отключения электроэнергии, будут работать в обычном режиме благодаря резервным источникам электроснабжения.
