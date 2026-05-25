При обстрелах Белгорода и Белгородского округа пострадал мирный житель

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мирный житель пострадал при ракетных обстрелах Белгорода и Белгородского округа, сообщает региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу.

"Мужчина получил акубаротравму и ссадины волосистой части головы. Для обследования бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода", - говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба на платформе "Макс"

Глава города Валентин Демидов уточнил, что пострадал охранник, находившийся во время атаки в офисном здании, его госпитализировали.

"Охранник, находившийся во время атаки в офисном здании, получил акубаротравму и ссадины головы. Он госпитализирован в городскую больницу №2", - написал Демидов в Telegram-канале.