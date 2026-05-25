- В посольстве России в Бельгии политику королевства в отношении России назвали "дремучей русофобией".
БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. В посольстве РФ в Бельгии назвали политику властей королевства в отношении России "дремучей русофобией" и задались вопросом, хотят ли в Брюсселе окончательно разрушить двусторонние отношения.
"Возникает резонный вопрос – чего добиваются бельгийские власти: выбиться в ЕС и НАТО в передовики антироссийского фронта, окончательно порушить двусторонние отношения? Дремучая русофобия никогда не доводила ни до чего хорошего", - говорится в комментарии посольства РФ в Бельгии в связи с участившимися антироссийскими выпадами властей королевства.
Там отметили, что "как говорит народная мудрость, легче ломать, чем строить, главное не выстрелить себе же в ногу".