Бельгия старательно лепит из России образ агрессора, заявили в посольстве

БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Бельгии старательно лепят из России образ агрессора в Балтийском регионе, тогда как ВСУ начали планировать удары по РФ с территории стран региона, говорится в комментарии посольства РФ в Бельгии в связи с участившимися антироссийскими выпадами властей королевства.
"Из России старательно лепят образ "агрессора" в Балтийском регионе и – шире – запугивают европейцев якобы неминуемым нападением Москвы на НАТО, тогда как вооруженные силы Украины начали планировать удары по России с территории государств Балтии, а в НАТО не скрывают подготовку к прямой войне с нашей страной", - указывается в комментарии.
Там добавили, что "тиражируются страшилки о "российской машине дезинформации" – при том, что западные СМИ ежедневно и фабрикуют фейки".
16 ноября 2025, 15:49