Бельгия игнорирует преступления Киева, заявили в посольстве России

БРЮССЕЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Власти Бельгии игнорируют преступления Киева и почти ежедневно обрушиваются с обвинениями на Россию без опоры на факты, говорится в комментарии посольства РФ в Бельгии в связи с участившимися антироссийскими выпадами властей королевства.
"В последнее время не проходит практически ни одного дня без того, чтобы руководство МИД Бельгии не обрушилось с обвинениями на Россию. То нам вменяют "террор" и "военные преступления" на Украине, игнорируя, что именно Киев систематически бьет по гражданским объектам, убивает и калечит обычных людей на Донбассе и в других регионах России. То следуют громкие заявления о "насильственной депортации десятков тысяч украинских детей" – без какой-либо опоры на факты", - указывается в документе.