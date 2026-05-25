ЦБ сохраняет все средства правовой защиты для обжалования мер ЕС

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России сохраняет за собой все средства правовой защиты во всех юрисдикциях, доступные для обжалования любых незаконных мер Евросоюза в отношении его активов, заявил регулятор.
"Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты во всех юрисдикциях, доступные ему для обжалования любых незаконных мер, принятых Европейским союзом либо отдельными государствами-членами Европейского союза в отношении Банка России или его активов", – говорится в пресс-релизе.
Регулятор в понедельник сообщил, что 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой поддержки Украины.
Речь идет о регламенте ЕС от 24 февраля 2026 года №2026/467. Документ допускает погашение Украиной выданного ей займа на 2026–2027 годы за счет заблокированных активов Банка России. Этот механизм в ЦБ назвали "незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и последующей легализации экспроприации суверенных активов".
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Банк России в декабре прошлого года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear в связи с незаконными действиями депозитария. Суд 15 мая постановил взыскать с бельгийского депозитария 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков. Однако Euroclear 18 мая заявил, что активы Банка России останутся замороженными в соответствии с международными санкциями.