При атаках ВСУ на ДНР погибли семь человек

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Семь жителей ДНР стали жертвами атак украинских ударных БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Семь человек, в том числе двое детей, погибли, еще 15 человек, из них четыре ребенка, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", — написал он на платформе "Макс".
Так, в Калининском районе Горловки погибла семья — родители и двое детей. Кроме того, при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА тяжелые травмы получили несовершеннолетний и еще две жительницы, ранения средней тяжести — двое сотрудниц скорой помощи и еще один медик, которые прибыли на вызов. Там же пострадал мужчина, а еще одного ударный БПЛА ранил в Никитовском районе.
По одному мужчине погибло в Горняцком районе Макеевки, в Дебальцево и в поселке Савельевка городского округа Енакиево. Там же пострадала женщина, а в самом городе серьезные, но не угрожающие жизни травмы получил мужчина.
В Васильевке Старобешевского муниципального округа ранения средней тяжести получили несовершеннолетняя девушка и мальчик, еще один пострадал в Селидово Красноармейского муниципального округа.
Двое мужчин также ранены в Кировском районе Донецка и в Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
