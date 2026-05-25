При атаках ВСУ на ДНР погибли семь человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
22:51 25.05.2026 (обновлено: 00:24 26.05.2026)
При атаках ВСУ на ДНР погибли семь человек

В ДНР при атаках дронов ВСУ погибли два ребенка и пятеро взрослых

Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Горловки со стороны ВСУ. Архивное фото
  • При атаках украинских дронов погибли семь жителей ДНР.
  • Двое из них — дети.
  • Среди пострадавших — 15 человек, включая четырех детей.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Семь жителей ДНР стали жертвами атак украинских ударных БПЛА, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Семь человек, в том числе двое детей, погибли, еще 15 человек, из них четыре ребенка, пострадали сегодня из-за киевской агрессии", — написал он на платформе "Макс".

Так, в Калининском районе Горловки погибла семья — родители и двое детей. Кроме того, при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА тяжелые травмы получили несовершеннолетний и еще две жительницы, ранения средней тяжести — двое сотрудниц скорой помощи и еще один медик, которые прибыли на вызов. Там же пострадал мужчина, а еще одного ударный БПЛА ранил в Никитовском районе.
По одному мужчине погибло в Горняцком районе Макеевки, в Дебальцево и в поселке Савельевка городского округа Енакиево. Там же пострадала женщина, а в самом городе серьезные, но не угрожающие жизни травмы получил мужчина.
В Васильевке Старобешевского муниципального округа ранения средней тяжести получили несовершеннолетняя девушка и мальчик, еще один пострадал в Селидово Красноармейского муниципального округа.
Двое мужчин также ранены в Кировском районе Донецка и в Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
