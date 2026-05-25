ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ.

Повреждены жилые дома, автомобили, спецтехника, объект инфраструктуры и ЛЭП.

Предварительно, пострадавших нет.

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, повреждены жилые дома, автомобили, спецтехника, объект инфраструктуры и ЛЭП, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.

« "Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Шебекинском округе в селе Доброе от детонации FPV-дрона посечены стекла и кузов грузового автомобиля. В результате атаки второго дрона загорелась спецтехника", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

По его данным, в Волоконовском округе в селе Борисовка дрон повредил частный дом, в селе Волчья Александровка повреждены автомобиль, остекление жилого дома и социального объекта. В поселке Красная Яруга Краснояружского округа беспилотник повредил два частных дома, автомобиль и ЛЭП.