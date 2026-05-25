ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, повреждены жилые дома, автомобили, спецтехника, объект инфраструктуры и ЛЭП, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб региона.
"Пять муниципалитетов атакованы ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. В Шебекинском округе в селе Доброе от детонации FPV-дрона посечены стекла и кузов грузового автомобиля. В результате атаки второго дрона загорелась спецтехника", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
По его данным, в Волоконовском округе в селе Борисовка дрон повредил частный дом, в селе Волчья Александровка повреждены автомобиль, остекление жилого дома и социального объекта. В поселке Красная Яруга Краснояружского округа беспилотник повредил два частных дома, автомобиль и ЛЭП.
В сообщении уточняется, что в селе Бессоновка Белгородского округа при детонации дрона возле дома повреждены окна и забор. В Грайворонском округе в селе Ивановская Лисица повреждены два автомобиля, один из них загорелся, пожар потушен. В селе Дунайка, по информации оперштаба, поврежден объект инфраструктуры.
