Суд продлил содержание в СИЗО экс-замглавы Челябинска Астахова

ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая - РИА Новости. Суд продлил на два месяца меру пресечения в виде ареста экс-заместителю главы Челябинска Александру Астахову, задержанному ранее УФСБ и СУСК по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Тракторозаводском райсуде Челябинска.

"Продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, продлена ли мера пресечения Астахову.

Правоохранительные органы 28 марта сообщали о задержании Астахова по первому уголовному делу, на следующий день суд его арестовал. Позже в отношении него было возбуждено второе уголовное дело по той же статье о злоупотреблении полномочиями – речь шла об ущербе городскому бюджету в размере более 20 миллионов рублей. Астахов был уволен с занимаемой должности 10 апреля.