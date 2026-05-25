15:54 25.05.2026
Суд продлил содержание в СИЗО экс-замглавы Челябинска Астахова

РИА Новости: суд продлил арест экс-замглавы Челябинска Астахова на два месяца

25.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд продлил на два месяца меру пресечения в виде ареста экс-заместителю главы Челябинска Александру Астахову.
  • Меру пресечения в виде заключения под стражу продлили до 3 августа.
ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая - РИА Новости. Суд продлил на два месяца меру пресечения в виде ареста экс-заместителю главы Челябинска Александру Астахову, задержанному ранее УФСБ и СУСК по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили РИА Новости в Тракторозаводском райсуде Челябинска.
"Продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, продлена ли мера пресечения Астахову.
Ранее правоохранители сообщали РИА Новости, что Астахову вменяют два преступления по уголовной статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
Правоохранительные органы 28 марта сообщали о задержании Астахова по первому уголовному делу, на следующий день суд его арестовал. Позже в отношении него было возбуждено второе уголовное дело по той же статье о злоупотреблении полномочиями – речь шла об ущербе городскому бюджету в размере более 20 миллионов рублей. Астахов был уволен с занимаемой должности 10 апреля.
