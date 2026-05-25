Глава МИД Армении заявил, что Ереван не стремится к разрыву с Москвой
12:58 25.05.2026 (обновлено: 12:59 25.05.2026)
Глава МИД Армении заявил, что Ереван не стремится к разрыву с Москвой

Мирзоян: Ереван не заинтересован в разрыве отношений с Москвой

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не заинтересован в разрыве отношений с Москвой.
  • По его словам, Армения хочет сохранить и углубить отношения с Россией.
ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Ереван не заинтересован в разрыве отношений с Москвой, заявил журналистам глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия.
"Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией. Напротив, мы настроены, хотим и будем стараться сохранить и углубить наши естественные отношения", - отметил Мирзоян.
