Глава МИД Армении заявил, что Ереван не стремится к разрыву с Москвой

ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Ереван не заинтересован в разрыве отношений с Москвой, заявил журналистам глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил отношения с Россией, ОДКБ и ЕАЭС под прямую угрозу, у его действий будут последствия.
"Армения не заинтересована в разрыве политических, экономических, всех остальных связей с Россией. Напротив, мы настроены, хотим и будем стараться сохранить и углубить наши естественные отношения", - отметил Мирзоян.