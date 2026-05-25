Армения анонсировала визит госсекретаря США - РИА Новости, 25.05.2026
09:38 25.05.2026 (обновлено: 09:54 25.05.2026)
© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио посетит Армению 26 мая.
  • Запланирована встреча Марко Рубио с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и подписание двусторонних документов.
ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Госсекретаря США Марко Рубио ждут в Армении с визитом 26 мая, сообщает пресс-служба армянского МИД.
"Двадцать шестого мая в Армению прибудет государственный секретарь США Марко Рубио. Состоится встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Марко Рубио, после которой министры выступят с заявлениями для прессы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запланировано также подписание двусторонних документов.
