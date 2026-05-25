Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассчитывают, что Армения примет участие во встрече лидеров ЕАЭС - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 25.05.2026
В Кремле рассчитывают, что Армения примет участие во встрече лидеров ЕАЭС

Песков: Россия рассчитывает, что Армения примет участие во встрече лидеров ЕАЭС

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в медиабанк
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона рассчитывает, что Армения примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия во встрече из-за предвыборной кампании.
  • Армению на встрече представит вице-премьер Мгер Григорян.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что Армения так или иначе примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если я не ошибаюсь, премьер-министр (Армении Никол) Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие (во встрече лидеров ЕАЭС - ред.). Но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС", - сказал Песков журналистам.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийский экономический форум пройдут в Астане 28-29 мая. Ранее Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Пашинян не поедет на саммит ЕАЭС в Астану
11 мая, 13:59
 
В миреАрменияАстанаРоссияДмитрий ПесковМгер ГригорянЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала