В Кремле рассчитывают, что Армения примет участие во встрече лидеров ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона рассчитывает, что Армения примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия во встрече из-за предвыборной кампании.
- Армению на встрече представит вице-премьер Мгер Григорян.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает, что Армения так или иначе примет участие во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если я не ошибаюсь, премьер-министр (Армении Никол) Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участие (во встрече лидеров ЕАЭС - ред.). Но в то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече, продолжая свое членство в ЕАЭС", - сказал Песков журналистам.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийский экономический форум пройдут в Астане 28-29 мая. Ранее Пашинян сообщил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану 28-29 мая из-за предвыборной кампании в республике, страну представит вице-премьер Мгер Григорян.
