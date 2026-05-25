Армения относится к друзьям России, заявил Песков

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Армения относится к друзьям России, страны находятся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов - Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Безусловно. Мы с Арменией находимся в одном из самых продвинутых интеграционных процессов - в ЕАЭС. Президент (РФ Владимир - ред.) Путин отправится в Астану на этой неделе, это будет государственный визит. И после этого целый день, в пятницу, главы государства и правительства посвятят тематике ЕАЭС, состоится заседание высшей комиссии ЕАЭС", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, являются ли Россия и Армения друзьями.
Пресс-секретарь отметил, что премьер-министр Армении Никола Пашинян по соображениям избирательной кампании не примет участия в заседании комиссии ЕАЭС.
"В то же время мы рассчитываем, что так или иначе армянская сторона все-таки будет принимать участие в этой очень важной встрече", - уточнил Песков.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Армению пытаются втянуть в антироссийский лагерь с целью сделать России "как можно больнее". Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев также обращал внимание, что Пашинян настойчиво затаскивает республику в ЕС, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.