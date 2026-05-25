Правительство изменило состав госкомиссии по развитию Арктики.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Правительство РФ включило замглавы Минвостокразвития Юрия Сердечкина в состав государственной комиссии по вопросам развития Арктики, соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник.
"Включить в состав комиссии заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сердечкина Ю.В.", - сообщается в документе.