19:20 25.05.2026 (обновлено: 19:22 25.05.2026)
Анисимова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Шестая ракетка мира американка Анисимова вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

  • Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражану в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.
  • Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1.
  • Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла француженку Тьянцоа Ракотоманга-Ражану в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу посеянной под шестым номером Анисимовой. Ракотоманга-Ражана получила от организаторов специальное приглашение (wild card) на турнир. Спортсменки провели на корте 1 час 8 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
25 мая 2026 • начало в 17:55
Завершен
Sarah Rakotomanga
0 : 23:61:6
Аманда Анисимова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге Анисимова сыграет с австрийкой Джулией Грабер (121-я ракетка мира).
В другом матче представляющая Австрию Анастасия Потапова (28-й номер посева) обыграла австралийку Майю Джойнт со счетом 6:1, 6:2. Украинка Элина Свитолина (7) одержала победу над Анной Бондар из Венгрии - 3:6, 6:1, 7:6 (10:3).
