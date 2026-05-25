В Анапе восстановили более семи километров пляжей

КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Около 7,5 километров пляжных территорий уже восстановлены в Анапе после ЧС с танкерами, восстановление ведется путем отсыпки 50-сантиметрового слоя нового песка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В городе-курорте продолжают восстанавливать пляжи. Всего отсыпали уже 7,4 километра береговой полосы и разровняли песок 50-сантиметровым слоем на 6,8 километра", - говорится в сообщении оперштаба.
Отмечается, что работы ведут круглосуточно, параллельно на нескольких участках. Так, в минувшее воскресенье самосвалы сделали 323 рейса.
Глава города Анапа Светлана Маслова сообщила в понедельник об официальном открытии купального сезона 1 июня, он продлится до 30 сентября.
В начале мая краевой оперативный штаб сообщал, что из опасной зоны уже исключили километр пляжа в Витязево, это был участок, на котором тестировали восстановление береговой полосы после ЧС способом отсыпки нового песка. Работы прошли успешно, и Роспотребнадзор подтвердил соответствие пляжа санитарным нормам и требованиям. Также из зоны ЧС исключены восемь галечных пляжей Анапы.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения получило ущерб черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.