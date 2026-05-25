Непальский альпинист установил рекорд по подъемам на Эверест за год
19:27 25.05.2026
Непальский альпинист установил рекорд по подъемам на Эверест за год

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Непальский альпинист Пасанг Сона Шерпа установил рекорд, поднявшись на Эверест по трем разным маршрутам менее чем за год.
  • Альпинист покорил Эверест с северной тибетской стороны 27 мая 2025 года.
  • Затем он совершил восхождения по другому, более сложному маршруту с тибетской стороны 15 октября и по стандартному южному маршруту из Непала 21 мая.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Непальский альпинист Пасанг Сона Шерпа установил необычный рекорд, поднявшись на Эверест по трем разным маршрутам с разных направлений менее чем за год, сообщает газета Himalayan Times.
"Непальский альпинист Пасанг Сона Шерпа достиг редкого альпинистского рубежа, трижды покорив Эверест по трем различным маршрутам менее чем за год, что стало одним из самых необычных достижений в истории гималайского альпинизма", - пишет издание.
Газета уточняет, что 27 мая 2025 года 30-летний альпинист покорил Эверест с северной тибетской стороны, затем, 15 октября, он поднялся на вершину уже по другому, технически более сложному маршруту, также с тибетской стороны, потом свое третье восхождение он совершил 21 мая этого года, поднявшись на этот раз по стандартному южному маршруту из Непала.
