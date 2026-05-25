Непальский альпинист установил рекорд по подъемам на Эверест за год

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Непальский альпинист Пасанг Сона Шерпа установил необычный рекорд, поднявшись на Эверест по трем разным маршрутам с разных направлений менее чем за год, сообщает газета Himalayan Times.

"Непальский альпинист Пасанг Сона Шерпа достиг редкого альпинистского рубежа, трижды покорив Эверест по трем различным маршрутам менее чем за год, что стало одним из самых необычных достижений в истории гималайского альпинизма", - пишет издание.