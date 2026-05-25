Александрова уступила 86-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила колумбийке Камиле Осорио в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 86-й ракетки мира Осорио. Александрова получила 14-й номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 26 минуты.
25 мая 2026 • начало в 20:40
Во втором круге Осорио сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
В другом матче представительница Узбекистана Камилла Рахимова обыграла румынку Жаклин Кристиан со счетом 6:3, 4:6, 6:4.