Александрова уступила 86-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"
Теннис
 
22:27 25.05.2026
Александрова уступила 86-й ракетке мира на старте "Ролан Гаррос"

Александрова уступила 86-й ракетке мира Осорио в первом круге "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила колумбийке Камиле Осорио в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 86-й ракетки мира Осорио. Александрова получила 14-й номер посева. Спортсменки провели на корте 1 час 26 минуты.
Во втором круге Осорио сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
В другом матче представительница Узбекистана Камилла Рахимова обыграла румынку Жаклин Кристиан со счетом 6:3, 4:6, 6:4.
