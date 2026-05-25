В аэропорту Калуги временно ограничили полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Калуги ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
