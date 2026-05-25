В Чехии могут отказать в возбуждении дела против Илариона, считает адвокат

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Прокуратура в Чехии может отказать в возбуждении дела против митрополита Илариона, учитывая многочисленные процессуальные нарушения, считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, адвокат Иван Мельников.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещал адвокат и российский консул. 25 мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Затем сообщалось, что иерарх останется под стражей – окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет, предварительно решение ожидается 26 мая.
"Мое мнение, что изначально в этом деле большое количество процессуальных нарушений, и по-хорошему, прокуратура может отказать в возбуждении дела. Перепроверить и отказать, должно быть именно так", - рассказал Мельников, изучивший обстоятельства задержания архиерея и позицию защиты.
Ранее Telegram-канал митрополита Илариона сообщил, что защита архиерея категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.