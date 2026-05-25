В Чехии могут отказать в возбуждении дела против Илариона, считает адвокат

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещал адвокат и российский консул. 25 мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Затем сообщалось, что иерарх останется под стражей – окончательное процессуальное решение сегодня принято не будет, предварительно решение ожидается 26 мая.