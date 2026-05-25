Муфтий предостерег от совершения жертвоприношений в неположенных местах

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Совершение ритуала жертвоприношения в неположенных местах противоречит закону, напомнил в беседе с РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

"Прецедентов, что люди в неположенных местах совершают заклание жертвенных животных, уже давно не встречал. Мы в своих проповедях и на информационных ресурсах призываем делать это только в специально отведенных местах. Иначе – это и противозаконно, и недопустимо с точки зрения санитарных норм, а также некорректно по отношению к окружающим, следовательно противоречит религиозным предписаниям. Необходимо совершать заклание в специализированных местах - фермах, где есть необходимые условия", - сказал муфтий Аббясов.

Он напомнил, что в Москве площадок для жертвоприношения нет, а список разрешенных, оборудованных площадок опубликован на сайте Духовного управления мусульман Московской области.