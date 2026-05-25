Муфтий предостерег от совершения жертвоприношений в неположенных местах
Религия
 
02:54 25.05.2026
Муфтий предостерег от совершения жертвоприношений в неположенных местах

Аббясов: совершение жертвоприношений в неположенных местах противоречит закону

Верующие во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муфтий Рушан Аббясов предостерег от совершения жертвоприношений в неположенных местах.
  • Ритуал, по его словам, необходимо проводить только в специально отведенных местах, например, на фермах, где есть необходимые условия.
  • В Москве площадок для жертвоприношения нет, а список разрешенных оборудованных мест опубликован на сайте Духовного управления мусульман Московской области, напомнил муфтий.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Совершение ритуала жертвоприношения в неположенных местах противоречит закону, напомнил в беседе с РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
"Прецедентов, что люди в неположенных местах совершают заклание жертвенных животных, уже давно не встречал. Мы в своих проповедях и на информационных ресурсах призываем делать это только в специально отведенных местах. Иначе – это и противозаконно, и недопустимо с точки зрения санитарных норм, а также некорректно по отношению к окружающим, следовательно противоречит религиозным предписаниям. Необходимо совершать заклание в специализированных местах - фермах, где есть необходимые условия", - сказал муфтий Аббясов.
Он напомнил, что в Москве площадок для жертвоприношения нет, а список разрешенных, оборудованных площадок опубликован на сайте Духовного управления мусульман Московской области.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) – праздник жертвоприношения, один из главных в исламе. В 2026 году он наступит с заходом солнца 26 мая, основные мероприятия пройдут 27 мая. Установление праздника Курбан-байрам связано с ветхозаветной историей пророка Ибрахима (Авраама), которому во сне было приказано принести в жертву своего старшего сына Исмаила (Измаила). Когда он занес нож над сыном, Всевышний остановил его руку, и жертва (курбан) была заменена барашком – считается, что таким образом Всевышний испытал веру пророка.
