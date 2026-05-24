Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что украинский режим не может сделать без поддержки Запада.
- По его словам, США, ЕС и НАТО предоставляют Украине оружие, средства, финансирование и разведданные.
СТАРОБЕЛЬСК (ЛНР), 24 мая - РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали, посетивший место атаки ВСУ на Старобельский колледж в ЛНР, заявил РИА Новости, что украинский режим ничего не может без поддержки Запада.
"Мы не должны забывать: украинский режим ничего не может сделать без поддержки Запада. Именно США, ЕС и НАТО предоставляют оружие, средства, финансирование, технические возможности, геолокацию и разведданные, позволяющие совершать эти преступления — не только здесь, в этом педагогическом университете, но и по всему Донбассу, в Курске, в Белгороде, в других частях России, где они наносили удары вглубь территории Российской Федерации, в Крыму", - сказал журналист.