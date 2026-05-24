Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист Хелали назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терроризмом - РИА Новости, 24.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 24.05.2026 (обновлено: 15:33 24.05.2026)
Американский журналист Хелали назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терроризмом

РИА Новости: журналист из США Хелали назвал удар ВСУ по колледжу фашистским

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Кристофер Хелали назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР действием фашистского и террористического режима.
  • Хелали заявил, что ВСУ атакуют мирных жителей с 2014 года.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали, приехавший к Старобельскому колледжу в ЛНР, заявил РИА Новости, что удар ВСУ по колледжу - это действия фашистского и террористического режима.
"Это действие режима, который является фашистским и террористическим, который выбирает своей целью мирных жителей. И он атакует мирных жителей не только сейчас, не только с 2022 года, а с 2014 года — с самого начала, когда мы выражали солидарность с народом Донбасса", - сказал журналист.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Россия должна добиться всех целей СВО, заявил американский журналист
Вчера, 14:54
 
СШАСтаробельскВооруженные силы УкраиныПроисшествияВ миреЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала