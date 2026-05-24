Американский журналист Хелали назвал удар ВСУ по колледжу в ЛНР терроризмом

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Журналист из США Кристофер Хелали, приехавший к Старобельскому колледжу в ЛНР, заявил РИА Новости, что удар ВСУ по колледжу - это действия фашистского и террористического режима.
"Это действие режима, который является фашистским и террористическим, который выбирает своей целью мирных жителей. И он атакует мирных жителей не только сейчас, не только с 2022 года, а с 2014 года — с самого начала, когда мы выражали солидарность с народом Донбасса", - сказал журналист.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным МЧС РФ, погиб 21 человек, пострадали 42. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.