Жуков назвал лучших игроков футбольного сезона РПЛ

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты "Краснодара" Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, а также игрок московского "Локомотива" Алексей Батраков являются лучшими по итогам чемпионата России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Государственной думы РФ, болельщик столичного "Спартака" Александр Жуков.