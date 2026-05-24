11:07 24.05.2026
Жуков назвал лучших игроков футбольного сезона РПЛ

Жуков назвал Сперцяна, Кордобу и Батракова лучшими игроками сезона РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Жуков назвал Эдуарда Сперцяна, Джона Кордобу и Алексея Батракова лучшими игроками по итогам чемпионата России.
  • Эдуард Сперцян забил 13 мячей в 30 матчах РПЛ, Джон Кордоба — 17 мячей в 28 играх, а Алексей Батраков — 13 мячей в 28 матчах.
  • Жуков считает всех трех игроков равноценными и не стал расставлять их по местам в тройке лучших.
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Футболисты "Краснодара" Эдуард Сперцян и Джон Кордоба, а также игрок московского "Локомотива" Алексей Батраков являются лучшими по итогам чемпионата России, заявил РИА Новости первый заместитель председателя Государственной думы РФ, болельщик столичного "Спартака" Александр Жуков.
Капитан "Краснодара" полузащитник Сперцян в 30 матчах первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) забил 13 мячей. Форвард Кордоба в 28 играх 17 раз поразил ворота соперников, став лучшим бомбардиром лиги (при пяти передачах). Хавбек Батраков в 28 играх забил 13 мячей.
"Я думаю, что в тройку лучших по итогам чемпионата России войдут Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Но и Алексей Батраков очень хорошо показал себя в этом сезоне. Я не буду их расставлять по местам в тройке лучших, они все - равноценные игроки", - сказал Жуков.
