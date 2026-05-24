"По самому близкому". Экс-премьер Украины рассказал об ударе по Зеленскому

- Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что дело против экс-руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака стало ударом для главы киевского режима.
- Николай Азаров обвинил Андрея Ермака в отправке людей на смерть и причастности к покушениям на оппонентов режима.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дело против экс-руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака стало ударом для главы киевского режима, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.
"Сейчас ударили по самому близкому человеку к Зеленскому — Ермаку. Правильно сделали, потому что этот негодяй спокойно отправлял людей на смерть, по его команде производились покушения на оппонентов режима, готовились указы о лишении гражданства, о санкциях, об отъеме имущества, прав собственности, арестовывались счета", — отметил он.
Политик добавил, что бывший глава офиса Зеленского издевался над простыми украинцами, оправдываясь военным положением.
В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины 11 мая заявила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) 14 мая постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак, в свою очередь, посетовал, что таких средств у него нет, и добавил, что его защита будет подавать апелляцию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что деньги для выплаты залога были собраны под давлением Владимира Зеленского в полном объеме еще в прошлую пятницу, но их не успели перевести на счет ВАКС.
