"По самому близкому". Экс-премьер Украины рассказал об ударе по Зеленскому

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дело против экс-руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака стало ударом для главы киевского режима, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

Политик добавил, что бывший глава офиса Зеленского издевался над простыми украинцами, оправдываясь военным положением.

В понедельник Андрей Ермак вышел из СИЗО под внесенный залог в размере 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов).