Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине из-за безнаказанности, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
- Он добавил, что именно из-за этого глава киевского режима выдвигает требования Европе.
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по Украине из-за безнаказанности, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Почему он выдвигает требования? Потому что ему все сходит с рук", — написал он.
"Почему он выдвигает требования? Потому что ему все сходит с рук", — написал он.
На этой неделе Зеленский потребовал от руководства Евросоюза "справедливого подхода и равных прав в Европе", после того как Мерц предложил дать Украине статус "ассоциированного члена" объединения.
Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны Евросоюза не готовы озвучить Киеву дату вступления в блок.
Ранее глава киевского режима потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры западных государств много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны Евросоюза не готовы озвучить Киеву дату вступления в блок.