Зеленский выступил с наглым требованием после удара возмездия по Украине

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к Западу после российского удара возмездия по Украине. "Важно, чтобы Украина была не наедине. Нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы", — говорится в его публикации в Telegram-канале.

Он заявил, что "не всю баллистику удалось сбить", а больше всего попаданий было в Киеве.



Минобороны России в воскресенье сообщило об ударе возмездия по военным целям на Украине, в том числе "Орешником". Военные также применили крылатые ракеты воздушного, морского и наземного базирования и БПЛА. Все цели атаки достигнуты, добавили в ведомстве.



Дроны ВСУ ночью в пятницу ударили по общежитию педагогического колледжа в Старобельске — филиала ЛГПУ. Это привело к обрушению здания, в котором находились 86 учащихся. Никаких военных объектов рядом с ним не было. Погиб 21 человек, еще 42 получили ранения.