У россиян в Новой Зеландии есть проблемы с получением пенсий

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Проблемы с получением пенсий из России есть у россиян в Новой Зеландии из-за трудностей с банковскими переводами, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Веллингтоне Станислав Кранс.

"С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо могут попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными", - рассказал в беседе с агентством Кранс.